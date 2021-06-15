Війна на Донбасі не стане перешкодою для вступу нашої країни в НАТО. В цьому переконаний Джо Байден. На його думку, перш за все, треба побороти корупцію та виконати весь План дій щодо членства. Раніше президент США заявляв, що про скупчення російських військ біля українського кордону і в окупованому Криму говоритиме з Путіним.

Перемовини двох лідерів заплановані вже на завтра. Вони відбудуться у Женеві. Попередній перелік узгоджених питань до обговорення озвучили також і в Кремлі. Зокрема, це ситуація в Україні та Білорусі і арешт Олексія Навального. Там не виключають, що президенти можуть торкнутись й будь-якої іншої, не зазначеної попередньо, теми.