На Тернопільщині знайшли тіла підлітків-рибалок [ Редактировать ]
На Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які зникли минулого четверга на Дністрі. Хлопці 15-ти і 16-ти років ввечері пішли рибалити на човні. Але зранку додому так і не повернулися. Водолази прочісували дно річки в радіусі кількох кілометрів.
Та пошукам заважала негода. Тіло першого юнака знайшов місцевий житель - неподалік місця, де хлопці закинули рибальське спорядження. А згодом водолази витягли й тіло другого хлопця.
Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС України у Тернопільській області:
Сама складність в тому що Дністер мутний грязна вода. Дощі і дуже перепади глибин. Багато поріг і Дністер опустушився став більшим і каміння. І ширина плеса стала широка і складність в тому що течія стабільна.
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Та пошукам заважала негода. Тіло першого юнака знайшов місцевий житель, неподалік місця, де хлопці закинули рибальське спорядження. А згодом водолази витягли й тіло другого хлопця
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