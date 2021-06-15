На Тернопільщині знайшли тіла двох підлітків, які зникли минулого четверга на Дністрі. Хлопці 15-ти і 16-ти років ввечері пішли рибалити на човні. Але зранку додому так і не повернулися. Водолази прочісували дно річки в радіусі кількох кілометрів.

Та пошукам заважала негода. Тіло першого юнака знайшов місцевий житель - неподалік місця, де хлопці закинули рибальське спорядження. А згодом водолази витягли й тіло другого хлопця.

Руслан Сивак, начальник відділення водолазно-рятувальних робіт управління ДСНС України у Тернопільській області: