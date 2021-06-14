В воскресенье, 13 июня, в Житомире женщина во время спора смертельно травмировала ножом своего 27-летнего сожителя. Событию предшествовало совместное распитие спиртного, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Предварительно установлено, что в одной из квартир по улице Грушевского в г. Житомир между женщиной и ее сожителем возник конфликт. В какой-то из моментов выяснения отношений эмоции, усиленные употреблением алкоголя, вышли из-под контроля. Женщина ударила мужчину ножом в спину. От полученного повреждения он скончался", - говорится в сообщении.

Сейчас 27-летняя подозреваемая задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводится по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Женщина дает показания следователям Житомирского районного управления полиции. Причиной конфликта она называет ревность.

Продолжается установление всех обстоятельств. Назначен ряд экспертных исследований. За умышленное причинение смерти другому человеку (ст. 115 УК) предусмотрено наказание в виде заключения на срок от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в больнице России пациента убили шариковой ручкой. 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни.

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