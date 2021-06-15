В Киеве водитель маршрутки пил пиво за рулем (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, в Киеве водитель маршрутки пил пиво прямо на рабочем месте за рулем. Об этом сообщает "Сегодня" на своей странице в Instagram.
Так, очередной глоток он делал во время остановки.
Очевидцы засняли на видео происходящее и разместили в соцсетях. На запечатленных кадрах видно, как водитель, ожидая время отправки автобуса, открывает бутылку пива "Черниговское" и делает несколько глотков.
Судя по видео, автобус курсирует по маршруту № 529.
Отметим, что при этом водитель вел себя абсолютно спокойно.
Ранее сообщалось, что под Киевом водитель обстрелял маршрутку. Также мы писали о том, что во Львове маршрутное такси на скорости врезалось в дерево.
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