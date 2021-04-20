На трассе Киев-Чернигов произошел серьезный инцидент. Так, возле села Прогресс водитель автомобиля Mercedes стрелял в водителя маршрутки с пассажирами. Видео происшествия сняли сами пассажиры.

Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди, и начал стрелять.

Как сообщается, по предварительной информации, причина конфликта заключается в том, что якобы водитель маршрутного такси подрезал легковушку.

Одна из пуль попала в ногу водителя. По словам очевидцев, водитель маршрутки ее достал сам и продолжил движение.

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Кроме того, в трех спа-салонах в штате Джорджия, США, произошла стрельба, в результате инцидента погибли семь человек. Еще двое людей пострадали, убитые были азиатского происхождения, при этом связь между убийствами пока не установлена.

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