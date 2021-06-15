Пострадавшим от взрывчатки детям повысят выплаты: опубликован закон [ Редактировать ]
Во вторник, 15 июня, был опубликован закон о повышении выплат детям, получившим инвалидность от взрывчатки. Документ обнародован в "Голосе Украины".
Закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.
Размер социальных выплат этой категории детей возрастет на 50%.
Он увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов.
По данным исследований Датского совета по делам беженцев, 111 детей в Украине получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Ранее мы писали о том, что в Украине упростят процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам.
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