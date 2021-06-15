В Украине упростят выплату компенсаций медикам [ Редактировать ]
В Украине упростят процедуру выплат COVID-компенсаций медицинским работникам. Cоответствующий закон завтра вступит в силу. Документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.
В статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней" внесли изменение.
Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.
Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в прошлом году, а получил группу инвалидности в 2021 году.
Данный закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые из-за этой технической неточности были лишены права на средства от государства.
Ранее мы писали, что известно о запуске е-больничных в Украине.
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