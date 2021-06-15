Президент сьогодні багато говорив про олігархів

Теща чиновника-корупціонера вже не врятує. Президент ветував і повернув у Раду законопроект про декларування. Причина лазівка, яку депутати дали недобросовісним декларантам. Бо фактично вони не несли відповідальності за неподання відомостей про нажите добро своїх родичів.

А ще президент сьогодні багато говорив про олігархів. Точніше, про те, яким буде життя без них. Саме деолігархізація - тема форуму "Україна 30" цього тижня.

Україна без олігархів. Президентський законопроект минулого тижня подали у Раду. І одразу почалися суперечки: чи потрібен він узагалі? Та чи справді документ встановить рівні правила гри для великого бізнесу, чи стане популістською ширмою? Аби роз'яснити все це, на форумі Україна 30 цього тижня вирішили поговорити, яке воно, життя без олігархів.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми хочемо країну нормальних працюючих правил, працюючих законів, конкурентної економіки, незалежних засобів масової інформації, відкритих, свободних.

Володимир Зеленський зазначив: його законопроект лише початок. І має стати правовим фундаментом для плану А - боротьби з олігархами.

А який у нас план Б, якщо закон не приймуть?

- Я дуже сумніваюсь в цьому, але якщо раптом так станеться, то я буду чекати підтримку у суспільства я впевнений в партії "Слуга народу", яка повинна підтримати, далі є ще декілька як вони говорять про себе демократичних партій в парламенті, мені здається, що вони повинні підтримати цю ініціативу.

- Ну, олігархат - це така дуже системна штука, окрім цього закону, мабуть, якісь є більш фундаментальні речі, які ви можете використовувати?

- Закон про лобізм. Він існує в США в деяких інших Європейських країнах. По-різному називаються ці закони і антитрастове законодавство і закони про лобізм так буде ще пару законодавчих ініціатив, які допоможуть дійсно позбавитись олігархату.

Та все ж поки на порядку денному ухвалення законопроекту про деолігархізацію. У кулуарах навіть ширилися чутки, що цей документ стане таким собі іспитом для депутатів. І в разі провалення підставою для... розпуску Ради.

Ви розглядаєте варіант розпуску Ради? - Я вважаю розпускати Раду не має сьогодні сенсу, з точки зору стабільності, перш за все, ось і все, якщо депутати голосують і працюють - ну і прекрасно.

Деолігархізація і не тільки. Сьогодні на форумі говорили, й про головну новину - останньої доби. Про НАТО. Президент наполягає: Україна гідна стати рівноправним членом альянсу.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну серед одного рівня членів Альянсу, не десь там за лаштунками, а дійсно за одним столом. Ми дійсно заслуговуємо, щоб бути одними з рівних в Альянсі, потужних країн.

А щодо рішення саміту НАТО, то Володимир Зеленський підкреслив: ми за нього вдячні. Та все ж хотілося б більше конкретики: і в кроках, і в часі.