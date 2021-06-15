Зеленский хочет расширить мониторинг ОБСЕ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить мониторинг ОБСЕ. Об этом Зеленский заявил на встрече с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает пресс-служба Офиса президента.
В частности, на границе, в Крыму и на море.
Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе.
Ранее мы писали о том, что Зеленский встретился с председательницей ОБСЕ. Напомним, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
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