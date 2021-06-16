На Сході країни три порушення режиму тиші. З гранатометів і великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь неподалік Новгородського. Поблизу Південного із протитанкового ракетного комплексу. Втрат серед наших військових немає. На Луганщині над лінією розмежування помітили ворожий безпілотник. Його знешкодили. Про фронтові будні наших захисників - Ігор Левенок.

Якщо хтось думає, що тут можна так просто погуляти в окопах, то він помиляється.

І це ще трішки підсохло, жартують бійці. Дощів не було днів зо два. Передова поблизу Авдіївки.

А солдатам, між іншим, щодня доводиться долати такі дистанції в окопах і навіть жити тут теж.

І це вже скільки у вас таке болото? Та неділі дві-три, оце як дощі пішли. Ну ми не розстроюємося. Черпаємо, черпаємо і черпаємо. відрами, а там де сильно затоплює, то мотопомпою.

Дощі додають неабияких клопотів. Подекуди окопи доводиться відновлювати повністю.

Так воно все сложилося ось так тут. Це коли вода текла? Да, а на других позиціях там вообщє. Єсть відео там води отак по труси було, пацани вичерпували.

Та негода - це ще не найбільша біда, кажуть армійці. Тут є й значно небезпечніша проблема. Ворожі снайпери. Супротивник близько. Для стрільців ідеальна дистанція.

Активність спостерігається? - Ну, дуже велика активність.

Ну от навпроти, де ви стоїте, він трішки висунув голову і за це поплатився.

Піхотинці розповідають: нещодавно тут ворожий снайпер поцілив у голову нашому солдатові. Поранення тяжке, та лікарі бійця врятували.

Отак і триває окопна війна з гранатометами, кулеметами та підступними поодинокими пострілами снайперів. Пан Тарас, родом із Київщини, працював на заводі токарем, воює із четвертої хвилі мобілізації.

Маємо якось гуртуватися проти тої орди, що напала.

І українці гуртуються. Володимир пішов захищати Батьківщину слідом за батьком. Тепер служать в одному підрозділі. Тут, на передовій.

Там де ви заходили він працює водієм. Спокійніше трохи з батьком? Ну да, тільки переживає він канєшно! А ви за батька? Так, дуже переживаю.

Вологі окопи та зливи ворожих куль, звісно, здоров'я не додають, кажуть бійці. Та певні: до мирного життя повернуться тільки після перемоги. А вона неодмінно буде.

Тарас, військовослужбовець Збройних сил України: