В среду, 16 июня, закон президента Украины Владимира Зеленского о "суде в смартфоне" вступил в силу. Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

15 июня документ был опубликован в издании "Голос Украины". Закон вступил в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, однако в силу его введут после шести месяцев со дня опубликования.

Что предусматривает закон

В документе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ею смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следователи судьи, суд, защитники и другие участники уголовного судопроизводства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

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Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако, по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда их могут передавать и в бумажной форме.

Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме признаются оригиналами.

Несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла соответствующий документ во втором чтении. А в конце апреля Рада приняла документ за основу.

Ранее сообщалось, что Зеленский ветировал закон о тюрьме за ложь в декларациях.

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