В американском городе Нью-Йорк в честь проведения вакцинации 70% населения власти решили устроить праздник, сопровождающийся красивым фейерверком. В ближайшее время в городе собираются ослабить карантинные ограничения.

Грандиозное шоу с салютом продолжалось в течение 20 минут и создавалось как сюрприз для нью-йоркцев. По словам мэра города, 70%-вакцинация означает, что Нью-Йорк может наконец вернуться к такой жизни, которая существовала до пандемии коронавируса.

Отмечается, что теперь кинотеатрам больше не придется оставлять свободные места между посетителями, рестораны больше не будут вынуждены рассаживать клиентов на расстоянии не менее двух метров друг от друга, магазинам не придется ограничивать количество клиентов. При этом жители Нью-Йорка все же будут носить маски в помещениях.

Читайте также, в США по состоянию на утро 14 июня введено почти 310 млн доз вакцин от коронавируса. В стране полностью вакцинирована почти половина населения, в CDC сообщили, что 174 234 573 человека получили хотя бы одну дозу, тогда как 144 919 339 человек полностью вакцинированы.

Кроме того, итальянское агентство по лекарствам одобрило сочетание вакцин от коронавируса. В частности, речь идет о прививании лиц до 60 лет, вакцинами Pfizer и Moderna можно прививать людей, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca.

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