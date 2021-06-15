В Италии разрешили смешивать вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило сочетание вакцин от коронавируса. В частности, речь идет о прививании лиц до 60 лет, сообщает пресс-служба AIFA.
"На основании клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научный комитет AIFA решил утвердить смесь вакцин",- говорится в заявлении.
По информации агентства, итальянцы в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, во второй раз могут привиться любой другой вакциной.
Также отмечается, что вакцинами Pfizer и Moderna можно прививать людей, которые получили первую дозу препарата AstraZeneca.
Ранее сообщалось, что в Японии заявили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer. Также мы писали о том, что в Украине резко ускорились темпы вакцинации от COVID-19.
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