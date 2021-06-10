В ЕС иммунизировали 100 миллионов человек/ фото: РБК

На территории Европейского Союза от коронавирусной инфекции вакцинировали 100 миллионов человек. Об этом во время брифинга заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В настоящее время общее количество населения ЕС составляет примерно 450 миллионов человек. На предприятиях в Евросоюзе с начала 2021 года было произведено 700 миллионов доз вакцины от COVID-19, 350 миллионов из которых были экспортированы.

Отмечается, что в настоящее время главными "пациентами" является США и Великобритания. Сейчас на территории ЕС официальное одобрение на использование получили 4 препарата от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Читайте также, с начала вакцинальной кампании в Украине сделано 1 545 019 прививок от коронавируса. В частности одну дозу получили 1 364 566 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 180 453 человека. 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена закупит 500 миллионов доз вакцины от коронавируса производителя Pfizer, которые она пожертвует всему миру. Соединенные Штаты заплатят за вакцину "некоммерческую" цену.

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