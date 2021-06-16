Люди побоюються, що разом із землею з ділянки зникнуть і каштани

Замість скверу магазин. У Смілі на Черкащині чиновники ледь не віддали під торгівлю зелену прибудинкову зону у спальному районі. Про ці плани виконкому жителі навколишніх будинків дізналися вже на етапі розробки проекту майбутнього торговельного павільйону. Щоб захистити сквер - люди вийшли на акцію протесту.

З плакатами та вимогами люди вийшли на вулицю, щоб захистити свій сквер. Зелена галявина з каштанами у офіційних документах зазначена як прибудинкова. Щоправда місцева ОСББ ділянку на баланс поки не взяла, але нею вправно розпорядились чиновники. Віддали під будівництво магазину.

Володимир Собко, житель Сміли:

Оцей сквер знаходиться один, на оцій всій ділянці на вулиці Тараса Шевченка, а магазинів зараз 5 є …чи потрібно ще один магазин і знищувати ще один сквер.

Люди побоюються, що разом із землею з ділянки зникнуть і каштани. Ігор власник майбутнього магазину. Ще до початку акції чоловік окреслив маркувальною стрічкою місце, де буде його торговельна точка. Каже, землю міськрада йому ще не виділила тільки погодили розробку проєкту.

Ігор Юрченко, підприємець:

Якщо дадуть дозвіл, міська влада - одне дерево постраждає, но я компенсую його місту, або зроблю фінансову компенсацію, або зелене висадження.

Але жителі щонайменше трьох навколишніх будинків проти такого сусідства. Вгамовувати пристрасті приїхав секретар міськради, адже саме за депутатами останнє слово для дозволу на будівництво магазину.

Юрій Студанс, секретар смілянської міськради:

Якщо це іде в розріз містобудівної документації, якщо це іде в розріз бажанню людей, мешканців, якщо це заважає спокійному проживанню людей - однозначно ми таке рішення приймати не будемо.

Людям чиновник порадив таки якнайшвидше взяти на баланс земельну ділянку, аби в майбутньому таких ситуацій не виникало.