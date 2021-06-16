Верховная Рада должна сконцентрироваться на решениях, которые откроют путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, возвращению людей и территорий, а не продуцировать пустые заявления, которые никоим образом не приближают Украину к миру. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в среду, 16 июня.

Юрий Бойко назвал пиаром отдельных политсил инициативу об обращении ВРУ к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.

"Все эти имиджевые вещи, геополитические комбинации, которые инициируются отдельными фракциями, не имеют ничего общего с тем, что действительно нужно рассматривать Верховной Раде и чего ждут люди. А ждут они установления мира, снижения тарифов, борьбы с бедностью, улучшения медицинского обслуживания и решения социальных проблем. А такие пустые заявления не имеют никакого смысла и еще раз продемонстрируют, что парламент живет отдельной от страны жизнью и просто дистанцировался от людей", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, действенным шагом к миру стало бы принятие Верховной Радой Постановления ОП-ЗЖ об обращении к руководству стран "Нормандской четверки" о необходимости проведения неотложной встречи.

"Переговоры, способность к компромиссу, не пафосные заявления, а действенные шаги от власти продемонстрировали бы обществу, что она действительно хочет мира", – сказал народный депутат.

Юрий Бойко также выразил надежду на возобновление диалога между РФ и США, что должно положительно повлиять на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"Надеемся, что будет принято решение о восстановлении специального двустороннего формата консультаций по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, как это было несколько лет назад. Такой формат в хорошем смысле будет дополнять "Нормандский формат". Это станет толчком к диалогу и будет способствовать продвижению к миру. Этого хочет большинство граждан Украины. За это выступает наша политическая сила", – отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.