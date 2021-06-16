І ще один негативний бік пандемії COVID-19. В Україні почастішали випадки домашнього насильства. Як констатують правоохоронці, загострив ситуацію саме той факт, що люди стали проводити під одним дахом багато часу. Торік, порівняно з 2019, кількість звернень до поліції щодо насильства в родині зросла в майже півтора раза.

Зі 140 тисяч випадків до 208 тисяч. Нині на сайті МВС доступна інтерактивна мапа з інформацією про служби, які можуть бути корисними в таких ситуаціях.

Катерина Павліченко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Людина, яка буде користуватись, цим сервісом зможе прокласти самий оптимальний і зручний маршрут, до тих служб допомоги, які наразі їй будуть потрібні у випадку домашнього насильства і дізнатися і про часи роботи і контактні телефони закладу допомоги. Наступними нашими кроками і ініціативами буде створення мобільного додатку для постраждалих від домашнього насильства.