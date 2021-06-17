У Лос-Анджелесі рекордна спека. Температура повітря сягнула 41 градуса. Через це люди масово повиходили на місцеві пляжі та до басейнів. Кажуть, інакше пережити спеку неможливо. Та водночас зазначають - навіть на пляжі не можуть довго сидіти через надто гарячий пісок.

Тайлер Нолан, житель Лос-Анджелеса: