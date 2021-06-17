Лос-Анджелес підсмажує рекордною спекою [ Редактировать ]
У Лос-Анджелесі рекордна спека. Температура повітря сягнула 41 градуса. Через це люди масово повиходили на місцеві пляжі та до басейнів. Кажуть, інакше пережити спеку неможливо. Та водночас зазначають - навіть на пляжі не можуть довго сидіти через надто гарячий пісок.
Тайлер Нолан, житель Лос-Анджелеса:
Так, пляж - це місце, яке допомагає впоратися зі спекою. Ви просто заходите у воду - і вам стає легше. Однак зараз дуже гарячий пісок. І взагалі скрізь надто спекотно.
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