У США запровадили державне свято на честь скасування рабства [ Редактировать ]
Державне свято на честь скасування рабства. Відтепер 19 червня у США буде вихідним на федеральному рівні - тобто в усіх п'ятдесяти штатах. Відповідний законопроект ухвалила Палата представників у Вашингтоні.
Сенат підтримав рішення напередодні. Сьогодні ж документ має підписати президент. Нагадаю, офіційним днем скасування рабства в США вважається 19 червня 1865 року.
Саме того дня про звільнення рабів оголосили в останньому південному штаті Конфедерації - Техасі. А вже за пів року скасування рабства на всій території США закріпили в Конституції.
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