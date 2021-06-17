Державне свято на честь скасування рабства. Відтепер 19 червня у США буде вихідним на федеральному рівні - тобто в усіх п'ятдесяти штатах. Відповідний законопроект ухвалила Палата представників у Вашингтоні.

Сенат підтримав рішення напередодні. Сьогодні ж документ має підписати президент. Нагадаю, офіційним днем скасування рабства в США вважається 19 червня 1865 року.

Саме того дня про звільнення рабів оголосили в останньому південному штаті Конфедерації - Техасі. А вже за пів року скасування рабства на всій території США закріпили в Конституції.