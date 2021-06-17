Нацрада, гроші та синці. У парламенті депутати побилися під час розгляду законопроєкту про роботу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Через що спалахнув конфлікт - розкаже Ксенія Барвіненко.

Розглядати законопроєкт про реформування Нацради з питань телерадіомовлення розпочали ще напередодні. Та опрацювати всі пів тисячі поправок, більшість яких авторства депутатів від "ОПЗЖ", за день не встигли, і продовжили наступного ранку. І вже коли до фінішу залишалося менше ніж сотня зауважень з трибуни пролунало..

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

Нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді коли закінчиться епоха брехні, а епоха брехні закінчиться, коли повсталий народ витягне оцю фракцію сукупні статки якої співставці з річним бюджетом України і розстріляє.

Опозиція відразу кинулася захищати свою честь та життя. На зустріч їм боронити власного однопартійця вийшли "Слуги народу". Обидві фракції фактично заблокували трибуну. А "Слуга" Микола Тищенко та опозиціонер Ілля Кива пустили в хід стусани. Депутатів швидко розборонили. Проте продовжити роботу вдалося лише після вибачень від "Слуг".

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

На превеликий жаль, мої слова були сприйняті, як образа і навіть заклик до насильницьких дій. я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що в цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії, тим більше на насильство.

І врешті законопроєкт розбрату - проголосували. Реформувати Нацраду з питань телерадіомовлення депутати вирішили комплексно - змінити принцип відбору кандидатів.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

8 членів Нацради, чотири з них призначає президент, ми рекомендуємо президенту зробити певні консультації, провести конкурс і потім за результатами конкурсу президент буде вибирати найкращих, що стосується представників від ВРУ і восени ми зможемо проголосувати і переобрати членів Нацради по квоті ВРУ.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Мінімальних зарплат голові Нацради, а добавте ще різні виплати, премії то це мільйонні зарплати вдалося зменшити, зменшили оплату праці інших членам Нацради, більше того вдалося вдосконалити, щоб були колегіальні голосування щодо рішень.

Нардепи заявляють - хочуть зробити медійний регулятор незалежнішим. Утім, деякі фракції в цьому не впевнені.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, "Європейська солідарність":

На жаль кожні оці ніби-то системні ініціативи які ніби-то покликані вирішувати благородні цілі, вони завжди руйнують незалежність тих інституцій, які мали би бути незалежними регуляторами, незалежними гравцями є можливий вплив і в призначеннях, і в повноваженнях.

Наступним рішенням нардепи дозволили приватизувати майно навчальних закладів, яке ті не використовують щонайменше три роки. А ще дофінансували українські суди на 600 мільйонів гривень.