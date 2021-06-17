Вбивство журналіста Вадима Комарова: слідство залишається безрезультатним [ Редактировать ]
Два роки без результатів! Саме стільки в Черкасах триває слідство у справі вбивства журналіста Вадима Комарова.
Нагадаю, на нього напали 4 травня 2019 року. Невідомий чимось металевим кілька разів ударив Вадима по голові. Через півтора місяця журналіст помер, так і не отямившись. Слідчі одразу пов'язали вбивство з професійною діяльністю Комарова.
Бо напередодні нападу журналіст анонсував вихід резонансної публікації, пов'язаної з чиновниками Черкаського міськвиконкому. Щоправда, дослідити ці матеріали не вдалося. Бо родина загиблого з переляку видалила всі файли з комп'ютера.
Поліція опитала півтори тисячі людей, провела безліч експертиз та навіть знайшла на відео з камер спостереження ймовірного нападника. Сьогодні Національна спілка журналістів України провела з поліцією та прокуратурою спільну пресконференцію, аби ще раз нагадати про важливість розслідування цієї справи.
Тетяна Калиновська, голова Черкаської обласної організації національної спілки журналістів:
Попри всі зусилля і звіти, яких ми домагаємося, про які ми пишемо і говоримо ми змушені констатувати, що результату немає. На сьогодні не встановлено ні підозрюваного, ні замовника вбивства це вирок Українським реаліям в яких безкарність на атаки на журналістів - є фактично системною.
Олександр Воронін, керівник Черкаської обласної прокуратури:
Шанси є завжди, які є шанси, на сьогоднішній день вам ніхто не скаже, ми працюємо в цьому напрямку, ми, слідчо-оперативна група свою роботу не припиняє + ми повернулися ще раз до ряду версій, які ми відпрацьовували і відпрацьовуємо повторно. Як слідчим та і оперативним шляхом. Ми робимо все, що від нас залежить.
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