Вікторія Нуланд назвала можливі напрямки співпраці США та Росії [ Редактировать ]
Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії й Афганістану сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник Держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.
Вона додала дискусія Байдена та Путіна під час перемов була конструктивною, однак досягнуті в Женеві домовленості ще треба втілити в життя. Бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна.
Насамкінець Нуланд зазначила - Вашингтон прагне передбачуваних відносин із Москвою, однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну.
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