Стратегічна стабільність, кібербезпека та гуманітарна підтримка Сирії й Афганістану сфери, у яких можлива співпраця США та Росії. Про це заявила заступник Держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд.

Вона додала дискусія Байдена та Путіна під час перемов була конструктивною, однак досягнуті в Женеві домовленості ще треба втілити в життя. Бо їх реалізація, мовляв, залежить від Путіна.

Насамкінець Нуланд зазначила - Вашингтон прагне передбачуваних відносин із Москвою, однак і надалі незмінно підтримуватиме Україну.