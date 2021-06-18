Белый дом назвал достижения президента США Джо Байдена по итогам поездки в Европу. Так советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан дал оценку турне.

Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее.

Это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Он отметил, что вместе все достижения выходят за рамки этого определения. Это был очень продуктивный, содержательный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами.

Салливан выделил пять основных достижений:

инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;

консолидация западных государств в вопросе Китая;

договоренности об ослаблении таможенных ограничений;

отстаивания ценностей прав человека в Китае, России и других странах;

усиление прогресса в сфере кибербезопасности.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.

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