В четверг, 17 июня, в России оценили возможность новой встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.Об этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Так. по его словам, пока об этом речь не идет.

Также нет никаких наметок касательно следующего саммита президентов России и США. Однако президенты при необходимости могут поговорить по телефону, указал Песков.

Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет.

Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам.

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