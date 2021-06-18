Заявление "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нарушения политических прав граждан со стороны Зе-власти стали настолько вопиющими, что попали в фокус внимания международных партнеров Украины. После встречи с представителями Центральной избирательной комиссии послы стран "Большой семерки" призвали власть как можно быстрее организовать и провести выборы в 18 отдельных территориальных громадах на Донбассе. Так называемые "соображения безопасности", которыми прикрывалась Зе-власть, чтобы отменить выборы местного самоуправления в абсолютно мирных украинских громадах, никого не убеждают.

В мае этого года Апелляционный суд уже признал противоправным решение ЦИК, что провести местные выборы в 18 ОТГ Донбасса невозможно. Оснований для лишения права голоса полумиллиона украинских граждан не было и нет. Но все уже прекрасно знают, как нынешняя украинская власть относится к требованиям Конституции, мнению собственных граждан и решениям судов. Остается надежда, что она все же прислушается к рекомендациям представителей стран "Большой семерки".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти немедленно начать подготовку к проведению выборов в 18 ОТГ на Донбассе, где они были сорваны в прошлом году. Прекратить практику уничтожения местного самоуправления и введения военно-гражданских администраций в мирных городах. Отменить решение о введении ВГА в Славянске.

Мы требуем, чтобы конституционные права украинцев на выборы и местное самоуправление были восстановлены в полном объеме. Бесправие и унижение собственных граждан – позор для власти и государства.