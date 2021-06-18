В Тальном Черкасской области в багажнике автомобиля "ВАЗ-2107" нашли тело мужчины с телесными повреждениями. При нем была крупная сумма денег. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность убитого: им оказался хозяин "семерки" - 54-летний местный житель, который занимался обменом валюты.

Накануне он уехал из дома и не вернулся. При валютчике была найдена крупная сумма денег как в гривнах, так и в долларах.

Следствие рассматривает несколько версий преступления, но основной является заказное убийство из-за профессиональной деятельности "менялы" или мести.

Пострадавшему нанесли несколько ударов по голове, от которых мужчина скончался. Открыто условное производство по статье "умышленное убийство" (ст. 115 УКУ).

Напомним, что несколько покушений на валютчиков было совершено в апреле 2020 года. Сначала на Закарпатье неизвестные в масках обстреляли машину жителя села Яноши, ранили его и похитили почти миллион гривен.

Через несколько дней в подъезде многоэтажки в центре Львова налетчики застрелили нелегального менялу, отобрав у него несколько тысяч долларов.