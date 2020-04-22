Стрілянина в центрі Львова - у під'їзді багатоповерхівки вбили нелегального "валютчика". Нападників було четверо, всі - в балаклавах і з вогнепальною зброєю. Одного з них поранили в ногу.

Валютник загинув на місці. У нього відібрали кілька тисяч доларів і втекли. Автомобіль злочинців знайшли в лісі, а їх самих розшукують.