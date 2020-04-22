У Львівській багатоповерхівці застрелили "валютчика" [ Редактировать ]
Стрілянина в центрі Львова - у під'їзді багатоповерхівки вбили нелегального "валютчика". Нападників було четверо, всі - в балаклавах і з вогнепальною зброєю. Одного з них поранили в ногу.
Валютник загинув на місці. У нього відібрали кілька тисяч доларів і втекли. Автомобіль злочинців знайшли в лісі, а їх самих розшукують.
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