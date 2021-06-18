У ПАРЄ розглядають резолюцію про захист прав кримських татар [ Редактировать ]
Ухвалити резолюцію про захист прав кримських татар в умовах тимчасової російської окупації Криму планують у ПАРЄ під час літньої сесії в Страсбурзі. Голосування заплановані на 23 червня.
Авторкою доповіді є парламентарка з Ісландії. У ПАРЄ наголошують на важливості резолюції та зазначають - "репресії окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, зникнення людей, тортури, нелюдське поводження, яке принижує гідність. Це все здійснюють російські силовики із застосуванням протиправних юридичних процедур", - йдеться у документі.
по теме
Белый дом назвал достижения президента США Джо Байдена по итогам поездки в Европу
Заявление партии
Скандал у "Голосі" спалахнув через поправки до мовного закону. Напередодні четверо їхніх депутатів підтримали скандальне відтермінування обов'язкової демонстрації фільмів українською
Украинский лидер подчеркнул, что прежде всего необходимо окончание войны и нормализация двусторонних отношений
В среду, 16 июня, в Верховной Раде произошел раскол во фракции "Голос"