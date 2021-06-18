Ухвалити резолюцію про захист прав кримських татар в умовах тимчасової російської окупації Криму планують у ПАРЄ під час літньої сесії в Страсбурзі. Голосування заплановані на 23 червня.

Авторкою доповіді є парламентарка з Ісландії. У ПАРЄ наголошують на важливості резолюції та зазначають - "репресії окупаційного режиму проти кримських татар включають убивства, зникнення людей, тортури, нелюдське поводження, яке принижує гідність. Це все здійснюють російські силовики із застосуванням протиправних юридичних процедур", - йдеться у документі.