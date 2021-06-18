Демонстрацію всіх доказів у справі МН17 завершили в суді Гааги. Зокрема, детально обговорили роль одного з підозрюваних - Ігоря Гіркіна. За інформацією слідства, саме він був ініціатором застосування ЗРК "Бук".

Судді наголосили на важливості телефонних розмов - вони допомагають встановити місцеперебування осіб, причетних до транспортування ракетного комплексу й атаки на авіалайнер.

Нагадаємо, в липні 2014 року малайзійський Боїнг, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованою частиною Донеччини. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча комісія встановила, що в літак поцілили з російського зенітно-ракетного комплексу.