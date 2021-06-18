В суді Гааги представили докази по справі МН17 [ Редактировать ]
Демонстрацію всіх доказів у справі МН17 завершили в суді Гааги. Зокрема, детально обговорили роль одного з підозрюваних - Ігоря Гіркіна. За інформацією слідства, саме він був ініціатором застосування ЗРК "Бук".
Судді наголосили на важливості телефонних розмов - вони допомагають встановити місцеперебування осіб, причетних до транспортування ракетного комплексу й атаки на авіалайнер.
Нагадаємо, в липні 2014 року малайзійський Боїнг, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованою частиною Донеччини. Загинули 298 осіб. Міжнародна слідча комісія встановила, що в літак поцілили з російського зенітно-ракетного комплексу.
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Запис зробила Служба безпеки України і передала Міжнародній слідчій групі
Судді повідомили, що один зі свідків 17 липня 2014 року бачив "Бук", який їхав у бік поля під Сніжним - він підтвердив, що з "Бука" стріляли, і після цього на установці бракувало однієї ракети
На записах телефонних розмов чути, як ватажки так званої "ДНР" обговорюють отримання зенітно-ракетної установки та збиття літака
Учора з'ясували, що інформація одного зі свідків щодо вогневої позиції російського "Бука" майже точно збіглася з місцем, яке до того визначили експерти Міжнародної слідчої групи.
Також напередодні в суді продемонстрували нові записи розмов, на яких представники незаконних збройних формувань обговорювали транспортування "Бука" в бік Первомайського