В УЄФА спростували інформацію про перенесення фінального матчу Євро-2020 з Лондона до Будапешта. Раніше про таку імовірність повідомили деякі ЗМІ. Мовляв, британський уряд не хоче скасовувати карантин для двох з половиною тисяч VIP-гостей, які прибудуть до Лондона.

В УЄФА наголосили: перемовини з владою британської столиці наразі тривають, однак фінал Чемпіонату Європи таки відбудеться у Лондоні.

А для України вихід у плей-оф забезпечить навіть нічию у матчі з Австрією. Остаточно все вирішиться цього понеділка.