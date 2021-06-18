В УЄФА спростували інформацію про перенесення фінального матчу Євро-2020 [ Редактировать ]
В УЄФА спростували інформацію про перенесення фінального матчу Євро-2020 з Лондона до Будапешта. Раніше про таку імовірність повідомили деякі ЗМІ. Мовляв, британський уряд не хоче скасовувати карантин для двох з половиною тисяч VIP-гостей, які прибудуть до Лондона.
В УЄФА наголосили: перемовини з владою британської столиці наразі тривають, однак фінал Чемпіонату Європи таки відбудеться у Лондоні.
А для України вихід у плей-оф забезпечить навіть нічию у матчі з Австрією. Остаточно все вирішиться цього понеділка.
по теме
Матч-відкриття "Італія-Туреччина" розпочнеться о 22 годині у Римі
В четверг, 10 июня, в эфире шоу "Акцент" на телеканале НТН украинский спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков рассказал об ожиданиях от Чемпионата Европы
Усе через скарги Росії - раніше в Асоціації претензій до української форми не мали
В понедельник, 14 июня, сборная Чехии по футболу обыграла команду Шотландии
Поединок проходил в рамках 2 тура Евро-2020