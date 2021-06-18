Чем опасно мороженое: ответ диетологов [ Редактировать ]
Диетологи объяснили, какие угрозы может создавать обычное мороженое, и рассказали о его полезных для организма альтернативах, передает newsyou.info.
Если человек систематически употребляет мороженое, в составе которого есть такие ингредиенты, как пальмовое масло, шоколад и орехи, то это не может не отразиться на его фигуре. В обычном мороженом присутствуют жировые добавки, которые несут в себе калории. Чрезмерное количество таких добавок негативно влияет на островковую зону поджелудочной железы. Людям, склонным к лишнему весу, следует с осторожностью употреблять мороженое.
В поисках полезных альтернатив мороженому следует обратить внимание на замороженные ягоды разных видов.
В состав такого мороженого можно добавить молоко на растительной основе, корицу и сок лимона. Получается очень вкусное и бодрящее лакомство, которое оставит после себя приятную свежесть.
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