Печень - жизненно важный орган человека, выполняющий ряд критических для организма функций. Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов, пишет medicina.ua.

По мнению биологов, желированные джемы, мармелад и фруктово-ягодные желе, которые содержат пектин, выводят свинец из организма человека.

Пектин является желеобразным углеводом растительного происхождения, который выделяется из фруктов и ягод, вызывая тем самым желирование джемов, мармелада и желе. Исследователи считают, что пектин имеет необычную химическую структуру, с помощью которого связываются тяжелые металлы. После соединения свинец выходит из организма значительно быстрее.

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Примечательно, что сорбционные свойства пектина во многом выше аналогичных веществ: активированного угля, лигнина, кристаллической целлюлозы.

Ученые проводили испытания на крысах в целях проверки эффективности пектина. Ежедневно в течение двух недель в их организм вводился раствор свинца. Количество жидкости было в 4 раза больше нормы. После этого свинец откладывался в печени и увеличивал ее размер, развивая гепатит. По окончании процедуры количество свинца не уменьшалось, что говорит о невозможности освободиться от яда самостоятельно.

Введение пектина в течение двух недель улучшило все показатели крысиной печени, что говорило о высокой сорбционной способности вещества. Предположения ученых сводятся и к тому, что пектин, возможно, сможет выводить и другие тяжелые металлы.

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