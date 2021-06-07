Какие продукты очищают печень от токсинов [ Редактировать ]
Печень - жизненно важный орган человека, выполняющий ряд критических для организма функций. Медики назвали продукты, помогающие очистить печень от токсинов, пишет medicina.ua.
По мнению биологов, желированные джемы, мармелад и фруктово-ягодные желе, которые содержат пектин, выводят свинец из организма человека.
Пектин является желеобразным углеводом растительного происхождения, который выделяется из фруктов и ягод, вызывая тем самым желирование джемов, мармелада и желе. Исследователи считают, что пектин имеет необычную химическую структуру, с помощью которого связываются тяжелые металлы. После соединения свинец выходит из организма значительно быстрее.
Примечательно, что сорбционные свойства пектина во многом выше аналогичных веществ: активированного угля, лигнина, кристаллической целлюлозы.
Ученые проводили испытания на крысах в целях проверки эффективности пектина. Ежедневно в течение двух недель в их организм вводился раствор свинца. Количество жидкости было в 4 раза больше нормы. После этого свинец откладывался в печени и увеличивал ее размер, развивая гепатит. По окончании процедуры количество свинца не уменьшалось, что говорит о невозможности освободиться от яда самостоятельно.
Введение пектина в течение двух недель улучшило все показатели крысиной печени, что говорило о высокой сорбционной способности вещества. Предположения ученых сводятся и к тому, что пектин, возможно, сможет выводить и другие тяжелые металлы.
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