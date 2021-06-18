Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 18 июня приняло решение ввести санкции против еще 12 представителей криминального сообщества. Также СНБО проверит трех человек, которые ранее попали в санкционные списки воров в законе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния" - написал глава государства в Telegram-канале, комментируя итоги заседания СНБО.

"Наводим порядок! Хороших выходных!" - пожелал в конце Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний.