СНБО ввел санкции против против 12 представителей криминалитета [ Редактировать ]
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 18 июня приняло решение ввести санкции против еще 12 представителей криминального сообщества. Также СНБО проверит трех человек, которые ранее попали в санкционные списки воров в законе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния" - написал глава государства в Telegram-канале, комментируя итоги заседания СНБО.
"Наводим порядок! Хороших выходных!" - пожелал в конце Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний.
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