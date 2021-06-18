У п'ятницю ввечері, 18 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів наскільки взагалі Україні потрібне членство в Альянсі.

"Зверніть увагу, скільки наших громадян в 2014 році були проти НАТО і скільки було за. Переважна частина - проти. І такий різкий рух був в 2015 року", - сказав він.

Железняк додав:"Більшість українців було за НАТО, тому що почалась російська агресія. Наші мудрі громадяни зрозуміли, що на жаль, ми не така велика країна, як країна-агресор. Єдина наша можливість - мати колективну безпеку".

Також голова фракції підкреслив, що шлях до НАТО - це можливість повернути окуповані українські території під контроль України.

"Це один із найефективніших шляхів повернути до нас наші українські території під контроль", - заявив він.