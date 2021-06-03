В детсаду на Буковине отравились 26 детей [ Редактировать ]
В детском саду села Испас Черновицкой области полиция расследует дело о вероятном отравлении 26 детей и двух взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Так, в четверг, 3 июня, к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.
"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что в харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество. Также мы писали о том, что семь человек умерли после отравления антисептиком.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Запорожье в дошкольном учреждении №90 произошел скандал из-за родительских взносов
Діти були практично непритомні й ні на що не реагували, розповідають лікарі. Одного хлопчика доправили в обласну дитячу лікарню, ще двох - у психоневрологічну
12-річний хлопець загинув під час екскурсії до Кам'янецького водоспаду в Карпатах. Він послизнувся і впав у воду, вдарившись об каміння. Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків
Хлопець заліз на найвищу точку залізничного мосту й зірвався з нього на електричні дроти!
Травми виявилися несумісними з життям. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини зі Львова, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків