В детском саду села Испас Черновицкой области полиция расследует дело о вероятном отравлении 26 детей и двух взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Так, в четверг, 3 июня, к семейному врачу обратились трое детей от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного заведения дошкольного образования.

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"Во время проверки указанного заведения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, учитывая легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество. Также мы писали о том, что семь человек умерли после отравления антисептиком.

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