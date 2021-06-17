В Харькове произошло массовое отравление, госпитализированы 25 человек [ Редактировать ]
В Харькове произошло массовое отравление с диагнозом гастроэнтероколит госпитализированы 25 человек. Все они связывают отравление с едой из общепита. Об этом говорится в сообщении Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.
Сообщается, что на данный момент зарегистрировано 25 случаев отравления - 19 взрослых и 6 детей. Пациенты госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз-гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
"Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования (первичный опрос больных при госпитализации) свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания Харькова", - говорится в сообщении.
Для локализации и ликвидации вспышки организовано и проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее сообщалось, что в харьковской школе нашли боевое отравляющее вещество. Также мы писали о том, что семь человек умерли после отравления антисептиком.
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