Про ризик отруєння туристів попередила влада Одеси! У місті - потужні зливи, і в море потрапили брудні стоки. Тож купатися на міських пляжах категорично не рекомендовано, бо можна підчепити інфекцію.

Взагалі пів України зараз проходить випробування... водою! І найпотужніше стихія вдарила по Ялті. Місто у буквальному сенсі "попливло". Є загиблий та зниклі безвісти. Людей доводилося евакуювати із затоплених будинків, машини - потоки води зносили, наче іграшкові. Крім того, на волю там виплили... крокодили!

Великий ялтинський потоп! У місті оголосили надзвичайну ситуацію, бо за добу випало майже півтора метра опадів.

Подібне аматорське відео ялтинці вже кілька днів викладають у мережу. Сильні потоки води змивали все на своєму шляху. Одна людина загинула. 26-річного хлопця збило з ніг та знесло течією. Ще одна жінка зникла безвісти - найімовірніше, вона потонула.

Ще вісімнадцять людей травмовані, а пів тисячі опинилися в полоні власних домівок, бо через потоп просто не могли звідти вийти - їх евакуювали.

Постраждало і майно. Точні суми збитків ще не відомі, але вже зрозуміло - вони колосальні. Стрімка течія несла автівки й скидала їх одна на одну.

Ось це - культовий ресторан-корабель у Ялті. На відео видно, як стихія легко зносить столи та шезлонги в море.

А це - ялтинський крокодиляріум. Там сімдесят рептилій випливли на свободу! Щоправда, у місто вони не потрапили, але вільно пересувалися в затопленій будівлі. Вода там піднялася майже до стелі. Залишилися тільки двадцять сантиметрів кисневої подушки. За рахунок неї крокодили й вижили. Частину з них уже відловили й перевезли в Алушту.

Ничего страшного не произошло, только крокодилы гуляют. Ждем, чтобы уровень води спал, чтобы мы видели, где они лазят.

Частину крокодилів розшукують. Це переважно ті рептилії, які люблять холодну воду і в природному середовищі живуть саме в таких умовах. Працівники крокодиляріуму запевняють: хвилюватися не треба - знайдуть усіх.

В Ялті вимкнене водопостачання. Місцевих просять запастися питною водою, бо її може не бути. Майже три тисячі людей лишилася ще й без світла. Дощем підмило газові опори. Через це частково заблоковане газопостачання. Полагодити все пообіцяли вже сьогодні до півночі.

Схожа ситуація зараз і в Євпаторії та Керчі. Потоп уже назвали найсильнішим за останнє століття. І звідти вже тікають туристи.

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Невдалим наразі є і туристичний сезон в Одесі. Місто теж заливає, хоча й не так рясно і без таких руйнацій, як у Ялті. Але в акваторію Чорного моря потрапило багато брудних вод. І щоб відпочивальники не підхопили інфекцій, влада оголосила купання в морі небезпечним!

Сергій Мельник, в. о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області:

В Одесі майже щодня ідуть потужні дощі. У море потрапляють бактеріологічні збудники, виникають сприятливі для розмноження патогенних бактерій умови.

Та одеські туристи - як ялтинські крокодили - негода їм не завада. Попри дощ і застереження про інфекції, вони, однак полізли у воду.

Артем Єгоров, турист з Дніпра:

Я не боюсь! Я приехал сюда отдыхать, и я буду отдыхать!

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Дороги перетворилися на ріки і в Дніпрі. Сильний вітер з корінням повиривав дерева. А блискавка влучила в будинок садового товариства. Будівля згоріла вщент.

Катерина досі не може оговтатися. Тієї миті, коли розряд ударив у дах, вона разом з донькою була на кухні.

Катерина, жителька Дніпра:

Получается, ударило в крышу і через проводку вышло с кухни. Ну, шаровая молния! Мы просто не видели клубок, а услышали звук - очень такой оглушительный хлопок. Ребенок забегает, все мы выбегаем, смотрим - крыша дымит.

Через сильні пориви вітру обірвані десятки електромереж. А у водяній пастці опинилися десятки будинків.

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На Кіровоградщині випав небувалого розміру... град. Кучугури сягали пів метра й більше! Село Великі Трояни град накрив разом з дощем. Люди фотографували та знімали на відео сніжні брили обабіч доріг та на полях. Місцеві кажуть: не пам'ятають таких погодних "сюрпризів".

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Десь вода, десь град, а десь і снігові замети! На календарі - середина червня, а зима ніяк не піде з Прикарпаття. Високогір'я знову засипало снігом. На горі Піп Іван не тільки сніжить, ще й дме потужний вітер. А температура повітря там "нуль" градусів!

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Геть не літня погода і на решті Івано-Франківської області - лише 10 градусів тепла.

Галина, жителька Івано-Франківська:

Дуже холодно. Аж не віриться, що середина літа. Певно, прийдеться включати дома опалення.

А ще франківцям довелося витягати з шаф та знімати з антресолей теплий одяг і брати парасолі, бо на Прикарпатті - проливні дощі. І в річках почала підійматися вода. Так на гірському Черемоші - вже сягає метра.

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Гідрометеоцентр попереджає про вихід з берегів і Дністра - це "жовтий" рівень небезпеки.