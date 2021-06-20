Трагедія у Голлівуді. Американська актриса і телезірка Ліза Бейнс померла після того, як її на пішохідному переході збив електросамокат. Подібні аварії почастішали і в Україні. У деяких травмпунктах зараз "аншлаг" - щодня привозять нових жертв електросамокатів: це і пішоходи, яких збили на тротуарі, і водії, які буквально літають без шоломів та захисних костюмів. І поки медики їх рятують, юристи та поліцейські сушать собі голови - у правилах дорожнього руху нема ані слова про двоколісний електротранспорт. Тож їхнім водіям навіть не можна виписати штраф.

Що робити, якщо вас збив електросамокат? І яку альтернативу тротуарам пропонують депутати?

Попри те, що пандемія йде на спад, у деяких київських лікарнях зараз аншлаг. Тепер палати займають... водії електросамокатів та люди, які через них постраждали.

Заур Джамаспішвілі, в.о. завідуючого травмпункту Київської міської клінічної лікарні №6:

Переломы разной сложности. Это и закрытые травмы грудной клетки, закрытые травмы брюшной клетки это и закрытые черепно-мозговые травмы.

Лише в цю клініку щодня потрапляють до п’яти водіїв самокатів. Євген та Анатолій познайомилися в лікарняній палаті. Обоє взяли на прокат самокати і...

Євген, житель Києва:

Сталося так, що повертав направо і підскользнувся на піску і злетів з електросамокату. Невдало впав на праву ногу та розірвав зв'язку.

Анатолій, житель Києва:

Увечері їхав, не помітив бровку, з'їжджав, самокат сів "на пузо", зупинився, а я полетів далі з такою швидкістю.

Анатолій кілометр не доїхав додому. Поїздка на електросамокаті закінчилась серйозною травмою коліна. Лікарям навіть довелося вставляти титанову пластину.

Анатолій, житель Києва:

Десь чотири місяці буде зростатися кістка, колінний сустав, тут шви залазили, кістку ремонтували, тут якась спиця була, ще перед цим лежав на витяжці.

Тепер йому доведеться заново вчитися ходити. А реабілітація займе щонайменше пів року. Євгену пощастило більше. Йому лікарі вже дозволили ходити. Щоправда, поки лише на милицях.

Євген, житель Києва:

Трошки шатається нога після цього, мені зробили операцію, зараз все зафіксували. Через те, що зв'язка порвалася, її потрібно було видалити, взяти другу зв'язку - з ноги.

Місяць тому виписали з лікарні й 6-річного сина Зеновії. Під час прогулянки в центрі Львова дитину збила молода пара, що їхала на самокаті.

Зеновія Стадник, жителька Львова:

Дитина не бачила і не очікувала, і просто в'їхав прямо в нього, збили його з ніг і він вдарився головою об самокат - чолом, і потім його ще підкинуло в повітря і другий раз він ще вдарився чолом об плитку.

У хлопчика сильний струм мозку. Зараз він лікується вдома. А поліція шукає винуватців.

Розбитим обличчям та синяками закінчилася зустріч з самокатчиками і телеведучого Романа Вінтоніва.

Роман Вінтонів, телеведучий:

Їхали два хлопці на самокатах, не зупинялись, дуже швидко їхали, і я вирішив зупинитися, щоб їх пропустити. Один проїхав, а коли наступний до мене під'їжджав, я йому дуже голосно крикнув: "пропускай пішоходів". Він зупинився трошки далі, ось тут, бачите, сліди - він зупинився і ми почали з ним сваритися.

Водій приснув в Романа газовим балончиком і кілька разів сильно вдарив по обличчю. А тоді встав на свій самокат і спокійно поїхав геть. Поліція і досі його шукає.

Здавалося б, електросамокати - екологічні. Пересуватися містом можна без заторів. Особливо популярними вони стали під час повного локдауну, коли не працював громадський транспорт. Але є нюанс - в українському законодавстві й згадки немає про таких учасників дорожнього руху.

Тобто, якщо водій електросамокату порушить правила, поліція навіть не зможе виписати йому штраф.

Арсен Марінушкін, адвокат:

Якщо було в наслідок цієї пригоди завдана певна шкода здоров'ю, то це буде кваліфікуватися за нормами Кримінального кодексу, якщо це були легкі тілесні ушкодження, або середньої важкості, але це не буде порушенням правил дорожнього руху. Тому що сам цей транспорт він зараз не віднесений, його неможливо взагалі кваліфікувати, як транспорт.

На відміну від України, в ЄС та США є чіткі правила: хто і де може їздити на електротранспорті. Наприклад, у Франції стати на самокат можна тільки з 12 років, у Німеччині - з 14 років, а в Бельгії лише після повноліття. Є й обмеження швидкості: не більше 25 кілометрів на годину. І їздити можна лише по велосипедних доріжках. Штраф за "п'яну" їзду - 500 євро. У Великій Британії та в деяких штатах Америки купити власний електросамокат неможливо. Їх дозволяють лише брати напрокат.

Навести лад з електросамокатами, сегвеями та моноколесами ще минулого року взялись у Верховній Раді. Хотіли дозволити їздити на них лише по велодоріжках, або по узбіччю. Але далі першого читання законопроєкт не пройшов. І коли його ухвалять - достеменно невідомо. І це при тому, що без врахування приватних самокатів, тільки у столиці їх здається напрокат близько трьох тисяч. А наступного року їх кількість зросте утричі. І вже навіть власники фірм, котрі здають самокати в оренду, починають бити на сполох: потрібні чіткі правила для усіх водіїв електротранспорту.

Олексій Кушка, співвласник сервісу прокату електросамокатів:

Я б прирівняв до правил та обов'язків, як у велосипедистів. Ми б, як компанія, хотіли б і вже впроваджуємо обмеження по всій країні в чотирьох містах, де ми є швидкість до 20 кілометрів для того, щоб зменшити кількість можливих ситуацій з ДТП - і в парках, де в зонах дій нашого сервісу ми так само знижуємо до 15.

Але є одне "але" - з 2000 кілометрів автомобільних доріг у столиці тільки 58 виділені для велосипедистів. Тож більшість самокатчиків їздять по тротуарах. Не на дорогу ж курсувати? - каже киянин Олександр.

Олександр, житель Києва:

Велодорожек нет и, конечно же, я понимаю, насколько горожане испытывают дискомфорт - кто-то звонит, кто-то кричит, где-то происходят какие-то травмы по дороге. Было бы намного удобней ездить по велодорожке, конечно. По дороге не поездишь.

Натомість Роман їздить на самокаті лише по дорозі. Переконує - так значно безпечніше.

Роман, житель Києва:

Дуже багато людей і дуже не зручно. Тобто я можу гальмувати, я можу не встигнути зупинитись і людина - це не машина. Машину, якщо їде прямо, то як не крути, вона не може різко звернути наліво. Людина може йти говорити по телефону, а мені треба повернути, - повертає, і я якщо ззаду їду на швидкості навіть 15-20 кілометрів - просто не встигну зупинитися.

До кінця року в Києві обіцяють побудувати додаткові 42 кілометри велодоріжок. Частину з них розмістять на смугах для громадського транспорту. Експерти з інфраструктури кажуть: при бажанні кількість велодоріжок можна збільшити в рази.

Дмитро Беспалов, спеціаліст із транспортної інфраструктури:

От, наприклад, припарковані автомобілі, вони можуть бути тут припарковані - це не магістраль. Їх можна б було трохи відсунути, і от тут між бордюром і автомобілем створити велосипедну доріжку, чи доріжку для елктросамокатів. Не чіпати тротуар. При цьому, і ці б автомобілі - вони б захищали, вони б стояли припарковані, але б одночасно захищали людей, що їдуть на інфраструктурі.

Але чекати на дорожній рай для велосипедистів та електросамокатчиків готові не усі. Євген, який після падіння з самоката потрапив до лікарні, переконує - більше на нього не ставатиме.

Тому що не хочеться ще раз лягти в лікарню з такою ногою.

Натомість, Анатолій прощатись з самокатом, навіть попри тривалу реабілітацію, що його очікує, - не збирається.