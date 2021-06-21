Новым послом Израиля в Украине назначен дипломат Михаил Бродский. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

Бродский заменит на этом посту Йоэля Лиона, который работал в Украине с 2018 года.

Новый посол Израиля в Украине родился в Санкт-Петербурге в 1972 году, а в 1990-м вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и магистра дипломатии и национальной безопасности в университете Тель-Авива.

Михаил Бродский начала работать дипломатом в 2002 году. В 2003-2008 гг. работал пресс-аташе посольства Израиля в России. С 2006-го по 2008-й был политическим советником в этом посольстве.

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В 2009-2013 годах занимал пост директора по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 года служил послом в Казахстане.

Напомним, что 13 июня закончилось 12-летнее пребывание Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Парламент утвердил новое правительство во главе с Нафтали Беннетом.

Ранее "Подробности" сообщали, что в начале июня в Киеве состоялось открытие посольства Ирландии.