Судьбоносное украино-израильское соглашение вступает в силу [ Редактировать ]
Зона свободной торговли между Украиной и Государством Израиль начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, "зеленый свет" будет дан для сфер high-tech и сотрудничества в инвестициях.
Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества.
Отмечается, что главный раввин Киева поделился радостью на счет события и предрек государствам непрерывное развитие с передовыми технологиями Израиля и гениальными идеями украинцев.
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