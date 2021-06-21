На будівництві школи в Бельгії загинули шестеро заробітчан [ Редактировать ]
Жертвами обвалу на будівництві школи у бельгійському Антверпені стали шестеро людей. Одного загиблого знайшли ще у суботу - одразу, коли сталася трагедія. Решту тіл виявили під час розбирання завалів.
Роботи тривали усі вихідні. П'ятеро загиблих - іноземці. Це громадяни Португалії, Румунії та Росії. Ще восьмеро будівельників травмувалися.
Причини обвалу розслідують. І влада міста сумнівається, що спорудження майже готової школи вдасться завершити. Тож будівлю доведеться знести.
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