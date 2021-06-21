Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 со счетом 0:1 в матче за второе место в группе, в котором нас устраивала и ничья. Это гарантировало бы выход в 1/8 финала на Италию.

​Австрии, наоборот, нужна была победа. И на 21 минуте матча Кристоф Баумгартнер забил гол после подачи с углового от Давида Алабы.

У сборной Украины было несколько возможностей сравнять счет, но реализовать их не удалось.

Поединок в Бухаресте завершился поражением Украины, после которого мы опустились на третье место в своей группе и теперь рискуем с тремя очками и с разницей мячей не выйти в 1/8 финала.

У нашей команды остается мизерный шанс выйти в 1/8 финала. Для этого необходимо, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо наберут меньше трех баллов, либо у них будет худшая разница мячей. От Украины уже ничего не зависит.

Групповой этап. Группа C



Напомним, что 14 июня Украина в первом туре проиграла Нидерландам со счетом 3:2. 17 июня во втором туре подопечные Андрея Шевченко выиграли у сборной Северной Македонии 2:1.