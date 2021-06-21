Украина проиграла Австрии и оказалась на грани вылета с Евро-2020 [ Редактировать ]
Источник: УЕФА
Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020 со счетом 0:1 в матче за второе место в группе, в котором нас устраивала и ничья. Это гарантировало бы выход в 1/8 финала на Италию.
Австрии, наоборот, нужна была победа. И на 21 минуте матча Кристоф Баумгартнер забил гол после подачи с углового от Давида Алабы.
У сборной Украины было несколько возможностей сравнять счет, но реализовать их не удалось.
Поединок в Бухаресте завершился поражением Украины, после которого мы опустились на третье место в своей группе и теперь рискуем с тремя очками и с разницей мячей не выйти в 1/8 финала.
У нашей команды остается мизерный шанс выйти в 1/8 финала. Для этого необходимо, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо наберут меньше трех баллов, либо у них будет худшая разница мячей. От Украины уже ничего не зависит.
Групповой этап. Группа C
Напомним, что 14 июня Украина в первом туре проиграла Нидерландам со счетом 3:2. 17 июня во втором туре подопечные Андрея Шевченко выиграли у сборной Северной Македонии 2:1.
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Судя по расчетам, украинцы выйдут из группы С со второго места. А в 1/8 финала сразятся со сборной Италии. И проиграют со счетом 1:2
7 июня сборная Украины завершила подготовку к Евро-2020, разгромив Кипр 4:0. На чемпионате Европы украинцы стартуют 13 июня, где сыграют в группе с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией
Які результати вирішального матчу групової стадії Євро-2020 і чи пройшли наші футболісти в одну восьму фіналу?
Нашим футболістам достатньо і нічиєї, щоб посісти друге місце в групі і вийти в плей-офф турніру