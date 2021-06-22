После снижения заболеваемости коронавирусом и начала вакцинации правительство снова потеряло интерес к здравоохранению. Ситуация возвращается в докарантинный период, когда медицина хронически недофинансировалась, что ведет к ее окончательному разрушению. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в связи с Днем медработника Украины.

"В 2020 году, когда власть была напугана эпидемией, под давлением оппозиции она пошла на то, чтобы увеличить финансирование здравоохранения до 4,2% ВВП. Это не 5%, положенных по закону, но хотя бы близко к необходимым цифрам. Однако уже в нынешнем году медицина может рассчитывать в сводном бюджете максимум на 3,8% ВВП. Недофинансирование здравоохранения по сравнению с реальными потребностями составляет минимум 40 миллиардов гривен", – сообщил политик.

Он привёл данные о том, что в апреле 2021 года по сравнению с мартом выплаты по всем медучреждениям, заключившим договора с Национальной службой здоровья, сократились на 20,9%, а в мае по сравнению с апрелем – ещё на 11%. Таким образом, их финансирование только в течение весны сократилось на 30%. Причем сокращение идёт не только по "коронавирусным" деньгам: и без них в апреле по сравнению с мартом было уменьшено финансирование по специализированной медпомощи – на 27,7%, а в мае ещё на 4,2%.

"В таких условиях риски уничтожения украинской медицины возрастают многократно. Средняя зарплата в здравоохранении в первые месяцы нынешнего года составила 11,6 тысяч гривен – и очевидно, что такими деньгами специалистов удержать невозможно. Особенно, если учесть, что даже эти деньги не выплачивают вовремя", – сказал народный депутат.

Он уточнил, что за первые четыре месяца 2021 года задолженность перед медиками увеличилась на 157% и составляет уже более 71 млн гривен.

"За прошлый год наше здравоохранение лишилось 5,1 тысяч врачей – в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Такими темпами мы потеряем всю систему очень быстро. И если с нынешней эпидемией государство худо-бедно справляется, поскольку реформы последних шести лет не до конца уничтожили созданное в предыдущие десятилетия, то с любым подобным кризисом в будущем бороться будет нечем. Поэтому на прошлой неделе я отправил запрос премьер-министру, в котором потребовал принять меры по выводу медицины из кризиса. Мы настаиваем на том, чтобы финансирование медицины было доведено до положенных по закону 5% ВВП, потому что нам небезразлично, что будет с украинским народом через пять или десять лет", – подытожил Сергей Левочкин.