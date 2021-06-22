296 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше від початку року. 21 пацієнт помер, майже 900 одужало. Найбільше захворіло у Києві 87.

Далі йдуть Запорізька та Чернігівська області там добовий приріст склав менше 50 випадків.