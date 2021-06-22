В Україні за добу зафіксували 296 випадків COVID-19 [ Редактировать ]
296 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Це найменше від початку року. 21 пацієнт помер, майже 900 одужало. Найбільше захворіло у Києві 87.
Далі йдуть Запорізька та Чернігівська області там добовий приріст склав менше 50 випадків.
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Статистика поширення Ковіду в Україні тримається на одному рівні. Минулої доби зафіксовано 1188 нових інфікувань. Ушпиталили 600 пацієнтів, 55 осіб померли
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині
Найбільше нових інфікованих у столиці, на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Хмельниччині. Вакцинувалися напередодні 50 тисяч українців. Загалом зроблено майже мільйон 800 тисяч щеплень