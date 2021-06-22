Руководство Европейского Союза подписало контракт на поставку 150 миллионов доз вакцины от коронвирусной инфекции, производства американской компании Moderna. Также сейчас обсуждается соглашение о вакцинах нового поколения. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, контракты дадут гибкость во время закупки необходимых препаратов, а также защиты людей от заражения COVID-19.

Сегодня мы обеспечили 150 миллионов дополнительных доз вакцина Moderna. Мы также заключаем контракт на вакцины нового поколения. Это даст нам необходимую гибкость при закупке адаптированной вакцины от COVID-19 для защиты людей от новых вариантов вируса.

Читайте также, суд первой инстанции Брюсселя обязал AstraZeneca ускорить темпы изготовления вакцин от коронавируса. До 27 сентября англо-шведская компания должна доставить в страны ЕС 50 миллионов доз препарата, решение суда основано на том факте, что AstraZeneca проигнорировала свои договорные обязательства.

Кроме того, в Европейском союзе призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не ожидая утверждения общеевропейского документа. Зеленый цифровой сертификат не должен стать поводом для дискриминации тех, кто хочет путешествовать.

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