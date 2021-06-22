Жителей просят быть готовыми к проверке документов: в Херсоне проведут масштабные учения [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, Служба безопасности Украины (СБУ) проведет масштабные антитеррористические учения в Херсонском морском торговом порту. Об этом сообщает Управление СБУ в Херсонской области.
Жителей и гостей города просят быть готовыми к проверке документов.
23 июня на территории государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" региональной Координационной группой Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Херсонской области будут проведены антитеррористические учения.
Во время учений будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам и проверять уровень антитеррористической защиты объекта критической инфраструктуры.
Тренировки пройдут "в условиях максимально приближенных к реальным".
Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, уход или запрет проезда автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Тренировки проводятся в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Кроме того, в СБУ попросили граждан информировать правоохранителей в случае:
- прибытия или пребывания в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;
- получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий;
- выявление подозрительных предметов или средств поражения.
Ранее мы писали, что в Литве на учениях НАТО "Беовульф" в результате несчастного случая погиб немецкий военный. Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево, расследованием инцидента занимается немецкая военная полиция и власти Литвы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 7 июня, в Херсонской области и в самом городе прошли проливные дожди
Кассационный гражданский суд Верховного суда вынес окончательное решение по делу о 890 га в городе Буча Киевской области
В Киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков
Землю ожидают глобальные катаклизмы, которые ученые уже успели сравнить с вымиранием динозавров
На сайте Пенсионного фонда Украине опубликовали календарь, в котором указаны сроки пересчета пенсий в стране