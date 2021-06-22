В Одессе "зацвело" море (видео) [ Редактировать ]
В Одессе значительно загрязнилось море. Причиной стали сильные дожди, которые привели к массовому попаданию в море различного мусора и отходов из города.
Об этом сообщает "Одесский курьер".
Море окрасилось в оливково-зеленый цвет из-за цветения цианобактерий. Особенно выражены эти изменения непосредственно у берега, в акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.
"Это явление в 2021 году вызвано цветением цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для этого наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде", - говорится в сообщении.
К слову, несколько дней назад в Одессе наблюдались обильные осадки в виде залпового и затяжного дождей. Это вызвало подтопление в традиционных местах - на улице Балковской, Химической, Приморской, Дерибасовской и Пересыпи.
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