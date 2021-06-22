Космический телескоп Hubble полностью отключен из-за неисправности бортового компьютера. 13 июня, после того, как обсерватория прекратила получать сигналы keep-alive, аппарат принял решение перевести все научные инструменты в безопасный режим, сообщает издание Science Alert.

Известно, что специалисты пытались перезагрузить систему спутника, впрочем, через некоторое время сбой повторился.

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Одной из причин неожиданной проблемы может быть модуль памяти. Команда специалистов планировала сменить модуль на один из резервных и наблюдала за работой главного компьютера в течение следующего дня. Эта попытка также оказалась неудачной.

Напомним, космическая обсерватория Hubble была выведена на орбиту Земли 24 апреля 1990 года. С тех пор телескоп передал Земле более миллиона снимков, которые помогли ученым расширить свое представление о космическом пространстве вокруг планеты. Бортовой компьютер, со своей стороны, в последний раз получал обновление в 2009 году.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble запечатлел невероятные галактики.

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