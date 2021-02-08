Телескоп Hubble запечатлел в космосе биполярную планетарную туманность M1-63, которая располагается в созвездии Щит. Об этом пишет zn.ua.

По словам ученых, туманности наподобие этой формируются, когда звезда в центре выбрасывает внешние слои, оставляя гигантское облако газа и пыли. Считается, что двойная система в центре туманности может создавать удивительные формы, похожие на песочные часы или бабочек.

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Такой эффект связан с тем, что материал, который отбрасывает звезда, направляется к ее полюсам действием компаньона. Это приводит к созданию структуры с двумя "лепестками", наподобие той, которая разместилась на новом снимке.

Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Ранее мы писали о том, что Hubble запечатлел во Вселенной "космический водопад".

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