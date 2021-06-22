В среду, 23 июня, в большинстве областей Украины ожидается до +30-35 градусов. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

Так, жара покинула Европу и переместилась в наши края. При этом на юге и западе страны - вероятность локальных дождей с грозами.

Однако все же горячий воздух подсушит атмосферную влагу хорошо - преимущественно без осадков. Поэтому - очень осторожно с бросанием окурков, всевозможных очагов, мангалов, не говоря уже о просто преступном поджигания травы или мусора.

В Киеве 23 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32-34 градуса.

Такая жара продлится до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до + 27 + 29 градусов.

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